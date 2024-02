Verona, le pagelle di CM: super Montipò e Coppola non bastano, alla fine crolla Tchatchoua

Giovanni Annunziata

Napoli-Verona 2-1





Verona



Montipò 7: due parate importanti su Kvara nel giro di tre minuti ad inizio gara. Dice di no anche a Simone nel secondo tempo. Poi ancora insuperabile sull'occasione di Mazzocchi-Lindstrom. Costretto ad arrendersi al gol di Ngonge ed è impensabile chiedergli qualcosa sulla magia di Kvaratskhelia.



Tchatchoua 5,5: ha una bella gamba e prova a sfruttarla. Tuttavia non può sbilanciarsi troppo perché deve stare dietro a Kvara che punta in continuazione dalle sue parti. Sbaglia sul finale regalando palla al Napoli e il georgiano punisce con una rete da urlo.



Coppola 7: rischia di diventare l'eroe di giornata segnando il gol che porta in vantaggio il Verona.



Dawidowicz 6: segue a uomo Simeone per tutto il campo, con le buone o con le cattive fa di tutto per non farlo girare. Non sbaglia nulla, anche se è sfortunato con la deviazione sul gol di Ngonge.



Cabal 6: non vuole concedere niente e accorcia sempre su Politano mettendosi bene con il corpo e lavorando d'attenzione. Rischia tantissimo quando affonda in area su Kvara ma per Pairetto non è rigore.



Duda 6: è lì per mettere ordine, per dare qualità ai tentativi di costruzione del Verona. Trova geometrie interessanti e dai suoi piedi nasce il gioco scaligero (41' s.t. Tavsan s.v.).



Serdar 5,5: fa densità in mezzo al campo andando sempre sul duello fisico. Quando si alza il Verona con il baricentro perde la posizione.



Suslov 7: non si vede per quasi tutto il primo tempo, poi inizia ad accendersi e quando punta dà sempre la sensazione di poter fare male al Napoli. Fa ammonire Mario Rui, prontamente sostituito. Cresce di minuto in minuto fino a quando non pennella l'assist per il gol di Coppola (36' s.t. Dani Silva s.v.).



Folorunsho 6,5: galleggia tra i raddoppi sull'out di destra e la trequarti. Corre tanto ed è in ogni zona del campo. Sfiora un gol incredibile in rovesciata.



Lazovic 6: quando si ribalta l'azione è sempre il primo a spingere e si fa vedere con continuità (36' s.t. Vinagre s.v.).



Noslin 5,5: inesistente in attacco, di fatto oggi è un centrocampista aggiunto (15' s.t. Swiderski 5,5: porta poco peso offensivo lì davanti).





Baroni 6: primo tempo d'attesa, nel secondo tempo il suo Verona crea più del Napoli e si avvicina diverse volte al gol del'1-0. Fino a quando non lo trova su palla inattiva. Dopodiché viene fuori l'orgoglio e la superiorità del Napoli ed esce con zero punti dal Maradona. Ma a testa alta.