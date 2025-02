Verona, le pagelle di CM: Suslov migliore in campo. Niasse entra ma non brilla

Getty Images

Monza-Verona 0-1Montipo 6,5: quando chiamato in causa risponde sempre presente.Daniliuc 6,5: forte nei contrasti e sicuro negli anticipi. Nel secondo tempo spegne bene le avanzate di Castrovilli.Coppola 7: partita di spessore. Al centro della propria retroguardia, gestisce le percussioni degli avversari.Ghilardi 6,5: nel primo tempo fa vedere le cose migliori. Nella ripresa soffre un po' di più, ma complice anche la stanchezza.Tchatchoua 7: ci mette tutta la sua forza e dalle sue parti è difficile penetrare. In fase di ripartenza rimane alto in modo da dare profondità al gioco.

Serdar 7: gara anche per lui più che positiva. Vince tanti contrasti e tocca moltissimi palloni.(dal 1' s.t. Niasse 5,5: non entra particolarmente bene in partita. Troppo compassato, perde molti palloni.)Belahyane 6,5: nella zona di centrocampo cerca di tener alta la squadra, ripartendo anche in velocità. Serviva più precisione nella chiusura dell'azione.Bradaric 6,5: si inserisce bene negli spazi e aiuta anche in fase difensiva. Diventato sempre più prezioso per i compagni.(dal 40' s.t. Lazovic: s.v.)Suslov 7,5: migliore in campo per i gialloblù. Forza e velocità, in più occasioni parte da centrocampo e taglia in due la difesa avversaria. Mancherebbe solo la gioia del gol.

Sarr 6,5: serviva maggior precisione sotto porta, ma comunque partita più che sufficiente.(dal 28' s.t. Livramento: s.v.,dal 44' s.t. Ajayi: s.v.)Mosquera 6: gara un po' opaca, anche se non del tutto insufficiente. La sua prestanza fisica comunque permette alla squadra di tenere alto un uomo per far ripartire l'azione anche con lanci lunghi.All. Zanetti 6,5: Verona che sa soffrire e che porta a casa tre punti importanti. Nel complesso si dimostra ordinato e ben messo in campo.