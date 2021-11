: attento in uscita, strepitoso l’intervento allo scadere della prima frazione con il piede su Caputo. Incolpevole sulla deviazione di testa di Ekdal, sulla sassata di Candreva e sul piazzato di Murru.: la sua deviazione sul tiro a botta sicura di Ekdal salva l’Hellas. Però è fuori posizione quando Candreva trova l’1-1, mal posizionato segue in ritardo l’esterno. Ekdal gli salta davanti e non lo contrasta.: dei tre dietro, è quello che sbaglia meno. Sui gol non ha colpe specifiche, poche sbavature.(dal 38’ s.t.: alla fine del primo tempo, va addirittura vicino al gol con un bel destro al volo. Nella ripresa, si fa anticipare con troppa facilità da Caputo.più che l’esterno, oggi fa il terzino. Nel finale perde un pallone sanguinoso, da cui nasce il contropiede blucerchiato per il 3-1 che chiude il match.: sembra sdoppiarsi in campo, è ovunque in mezzo al terreno di gioco. In più, si ritrova sul destro un pallone pulito, al limite dell’area, non ci pensa due volte e calcia in porta, trovando la rete anche grazie ad una deviazione fortuita.(dal 29’ s.t.: Tudor vuole dare ordine alla squadra, e sceglie il regista portoghese. In realtà, più che riorganizzare la squadra, la rallenta).: ha cervello e tempi, Tameze corre e lui ragiona. Cala nel finale.: resta sempre piuttosto schiacciato e basso, non attacca la profondità come ci si aspetterebbe e da quella parte soffre Candreva. Più offensivo nel finale.: è l’ex dal dente avvelenato, vorrebbe pungere la squadra che non ha creduto in lui ma la sua smania si trasforma in nervosismo.: si muove tra le linee, rincula fino a centrocampo e si muove con grande intelligenza. Interpreta in maniera intelligente e moderna il ruolo di trequartista, la Samp lo teme e lo ‘affida’ ad Ekdal. La guardia del mediano lo annulla.grande assente di giornata. La partita è difficile, si ritrova spesso cinturato tra i due centrali blucerchiati, tanto è vero che il primo acuto arriva con un destro neutralizzato da Audero dopo quasi un’ora di gioco. E’ l’unico spunto di una partita anonima.(dal 22’ s.t.: cambia l'ordine degli addendi, non il risultato. Fatica moltissimo a trovare spazi).All.: il Verona trova un vantaggio anche fortunato, ma nella ripresa si abbassa e si lascia schiacciare dalla Samp. Decisamente non una gara all'altezza delle altre viste sino ad oggi, anche i cambi non riescono a variare l'inerzia del match.