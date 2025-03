Verona, le pagelle di CM: Valentini disastro. Montipò rovina la prestazione. La squadra però dimostra grande carattere

Getty Images

Montipo’ 5: riesce a parare praticamente tutto, ma commette un errore incredibile nella ripresa, rovinando una partita che fin li era più che positiva.Dawidowicz 6: le difficoltà maggiori le ha nel primo tempo, mentre nella ripresa riesce a prendere maggiormente le tempistiche delle chiusure.Coppola 5: troppo insicuro nelle chiusure. Spesso lascia enormi spazi a Castro e Odgaard.Valentini 4,5: partita giocata in modo troppo nervoso. Spesso in ritardo si fa espellere per doppia ammonizione.Bradaric 5: risulta troppo poco incisivo sia in fase difensiva che offensiva. Lento nelle giocate, non riesce a dare lo spunto necessario per ripartenze veloci.

(dal 23' s.t. Lazovic 5: si vede che gli manca il ritmo partita. Si lascia andare a scelte velleitarie e non ha la gamba giusta per arrivare su certi palloni.)Duda 6: ci mette il carattere, anche quando i suoi sono sotto di due reti.Niasse 6,5: non riesce ad incidere sotto porta, ma il suo lavoro a centrocampo è comunque lodevole.(dal 40' s.t. Livramento: s.v.)Tchatchoua 6: come il resto della squadra nel primo tempo è abbastanza spento, ma nella ripresa si impegna molto combattendo e facendo a sportellate con gli avversari.Suslov 6,5: migliore in campo dei suoi ancora una volta. Da lui passano quasi tutti i palloni. Con la sua tecnica crea scompiglio agli avversari. Esce stremato.

(dal 26' s.t. Kastanos 5,5: non riesce a dare quel cambio di passo necessario.)Bernede 5: una giornata no la sua. Troppo lento e prevedibile, tocca davvero pochi palloni.(dal 1' s.t. Tengstedt 6,5: sicuramente molto meglio del compagno. Più convinto nelle giocate, segna anche un gol che poi viene annullato per fuorigioco. Molto più intraprendente.)Sarr 6: qualche azione pericolosa in avanti ma senza incidere molto.(dal 26' s.t. Mosquera 6,5: entra meglio rispetto ad altre partite. Con la sua fisicità cerca di aprire gli spazi per le avanzate dei suoi. Segna anche la rete che potrebbe riaprire i giochi)

All. Zanetti 6: Verona che nonostante la sconfitta dimostra sempre un grande carattere. I cambi sono stati giusti. Qualche scelta iniziale rivedibile.