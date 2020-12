Incolpevole sul gol subito dal dischetto, quasi mai chiamato in causa dalla Fiorentina nel resto della partita.: Partita condizionata dal contatto ingenuo su Vlahovic, che regala ai viola il rigore del pareggio. Soffre la fisicità dell’attaccante serbo, che salta quasi sempre più in alto di lui.(Dal 5’s.t.: Entra per tamponare Vlahovic, e ci riesce molto meglio di Gunter): Grande intensità per la gara dell’ex, che in difesa lotta molto, compiendo però qualche fallo di troppo. Buona prestazione però, lasciando pochi spazi ai viola.: Fa buona guardia su Ribery, che segue per tutto il campo, lasciandogli pochissimo respiro. Ottima partita del giovane difensore.: Anche lui soffre la fisicità della gara, non riuscendo a prendere in mano la fascia come suo solito.: Il franco camerunense mette in campo tutta la sua fisicità in una partita molto ruvida, ma non riesce a fare da spalla a Veloso. Sbaglia tanto in mezzo al campo, perdendo diversi tempi di gioco.(Dal 25’s.tEntra e porta vivacità in mezzo al campo, alternando una buona gamba e la ricerca del passaggio in verticale): Vero cervello del Verona, regge il centrocampo praticamente da solo. Glaciale dopo pochi minuti dal dischetto, gioca una partita scolastica senza sbagliare mai niente.: Bene sulla fascia, dove sfonda più di Faraoni. Ci prova molto, gettandosi anche nella mischia, riuscendo a chiudere le offensive viola.Non la miglior partita stagionale per il trequartista, che ina partita fisica come questa non riesce mai a trovare lo spunto. Prova a giostrare le azioni più importanti degli scaligeri, ma soffre la pressione del centrocampo viola senza trovare mai la giocata.(Dal 33’s.t.: SV): Sulla fascia è il solito motore, corre tanto e si fa vedere bene dai compagni. Partita macchiata da un clamoroso errore, quando si fa ipnotizzare da Dragowski nell’uno contro uno, dopo aver ricevuto bene da Colley.(Dal 25’s.t.: Ottimo il suo impatto sulla gara, corre molto e bene, creando non pochi grattacapi alla difesa della Fiorentina. Tenta anche la conclusione, che Dragowski blocca): Il giovane attaccante ci prova, sfruttando soprattutto la sua velocità. Guadagna furbescamente un rigore dopo solo due minuti, anche se il contatto con Barreca rimane dubbio. Soffre la fisicità di Pezzella, ma costringe la linea difensiva viola a prestare particolare attenzione.(Dal 1’s.t.: Entra meglio di Salcedo, aiutando molto di più la manovra degli scaligeri. Serve a Lazovic un bellissimo pallone in profondità, ma il numero 8 non riesce a battere Dragowski).: Strappa un punto in una situazione di totale allarme, con moltissime defezioni. Schiera molti giovani, ma la sua squadra non perde di compattezza.