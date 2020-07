: Mantiene in vita il Verona e non ha colpe sui due gol della Roma. Quando sbaglia l’uscita su Pellegrini corre a ringraziare Lazovic.Si macchia della colpa del rigore, ma in appello verrebbe assolto. Maresca preferisce non ricorrere al Var. Poi sbaglia poco.: Dzeko lo coglie impreparato, non bastano le buone intenzioni. E per fortuna il bosniaco lo grazia.Profumo di derby per il pezzo pregiato del mercato veronese. Dopo 17 minuti si ferma lasciando un senso di precarietà difensivo che l’attacco della Roma non è riuscito a sfruttare. (18’pt Di Marco 6: qualche incertezza ma nel complesso sbaglia poco)Scende meno rispetto al solito ma mantiene alto il livello di rendimento di una stagione sorprendente.: Le trame del Verona partono spesso dai piedi del portoghese che si infuria dopo il rigore concesso alla Roma. (38’st Stepinski ng): Ultimo guardiano davanti alla difesa, ma favorisce il 2-0 della Roma con un errore banale. Peccato perché il resto della gara è più che sufficiente. (38’st Badu ng): Conferma il buon periodo di forma con una serpentina al 20’ che mette i brividi alla difesa della Roma. Poi regala un’altra perla quando salva sulla linea il possibile 3-1 di Mkhitaryan.: Solito pepe e un gol di tacco che meriterebbe uno speciale nell’Arena.Poi cala.: Maresca gli nega un rigore che sembra netto, ma non si demoralizza è diventa il protagonista dell’attacco veronese. L’assist per il tacco di Pessina varrebbe il prezzo del biglietto. Esce sul più bello. (19’st Salcedo 6: non incisivo come il compagno)Ha appena assaporato l’erba dell’Olimpico da romanista. Stasera balla tra le linee favorendo le infilate dei compagni senza brillare più di tanto. (19’st Eysseric 5,5: non brilla)La sua gara dura meno di 10 minuti. Il tecnico è furioso in occasione dei due rigori delle polemiche e viene espulso da Maresca. Dura meno di 10 minuti per modo di dire perché si mette in tribuna a urlare per tutto il resto del match. E il suo Verona è sempre una delizia. Più self control.