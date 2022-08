Giorno di presentazione in casa Verona, dove Alessandro Cortinovis ha parlato così in conferenza stampa: "Nasco trequartista, ma negli ultimi anni h fatto la mezz'ala. Sono un giocatore di fantasia, sono contento che Cioffi giochi col 3-5-2 perché l'anno scorso mi sono trovato bene da centrocampista; il trequartista è un ruolo un po' complicato. Se mi chiedesse di fare il regista sarei pronto, credo di poter ricoprire quel ruolo e penso che in futuro succederà così. Sarebbe bello ripercorrere la carriera di Pessina. Non ho mai sentito la pressione, per me il calcio è un gioco e penso solo a dare il massimo e divertirmi".