Verona-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La salvezza, come spesso è successo negli ultimi anni, passa da, dove ildi Marco Giampaolo è chiamato a far punti se vuol difendersi dagli assalti di Empoli e Venezia in zona retrocessione. I salentini non potranno appellarsi alla classifica dei gialloblù, distanti appena 5 punti con 9 a disposizione: una sconfitta rischierebbe di inguaiare la squadra di Paolo Zanetti. Ragion per cui, è lecito aspettarsi una battaglia senza esclusione di colpi al Bentegodi.

Partita: Verona-Lecce

Data: domenica 11 maggio 2025

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo- Zanetti deve decidere tra Tengstedt, ultimamente alle prese con diverse noie fisiche, e Mosquera, mentre Niasse è indietro per una maglia nella cerniera di centrocampo. Dall'altra parte il dubbio di Giampaolo è solo uno: Krstovic ce la farà dopo essere uscito malconcio nell'ultima gara contro il Napoli? In alternativa, è pronto Rebic.

- Verona-Lecce sarà trasmessa in esclusiva sui canali di DAZN. L'incontro sarà trasmesso anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1),- Verona-Lecce è visibile in streaming su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Alessandro Budel.