Verona-Lecce, Gaspar fuori per infortunio: le condizioni

43 minuti fa



Attimi di paura durante il secondo tempo di Verona-Lecce: al minuto 66, sul punteggio di 1-1, i gialloblù attaccano con un cross da destra, Gaspar sta per staccare di testa respingendo il pallone ma subisce un duro colpo da Mosquera, che nel tentativo di anticipare l'avversario lo travolge sbattendo la propria testa su quella dell'avversario. L'angolano viene soccorso dallo staff medico che lo cura a bordo campo, il Lecce rimane momentaneamente in 10 ma poi il giocatore decide di rientrare in campo.



LECCE, GASPAR FUORI PER INFORTUNIO: LE CONDIZIONI - Dopo meno di dieci minuti, però, al 72', Gaspar si gira verso la panchina e chiede il cambio. La botta subita non ha avuto conseguenze sulla testa - per fortuna - ma ricadendo il difensore del Lecce è andato con tutto il peso sulla spalla destra. Così, dopo aver riprovato a rimanere in campo per qualche minuto, il giocatore è stato costretto a uscire dopo un altro contrasto: troppo dolore. Al suo posto è entrato il ventenne Tiago Gabriel, alla seconda presenza in Serie A.