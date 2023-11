Verona-Lecce è il primo dei due match della 13esima giornata di Serie A in programma lunedì 27 novembre. Calcio d'inizio al Bentegodi alle 18 e partita che sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Baroni è a rischio ma conferma Djuric e e rilancia Ngonge in avanti. Out Almqvist e Ramadani per D'Aversa che lancia Strefezza accanto a Krstovic.



PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Hien, Magnani; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Duda; Djuric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.