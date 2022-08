Francesco Marroccu, direttore sportivo del Verona, parla ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Atalanta: "E' la prova del nove per vedere se i miglioramenti visti col Bologna possono essere l'inizio di un percorso che il nostro allenatore ha individuato".



Sul mercato: "Piuttosto che guardare la carta d'identità, guarderei il valore. Sono arrivati giocatori forti. Colpi a sensazione non ce ne saranno ma giocatori funzionali".



Infine, su Ilicic: "Cosa ho da dire? Niente perché ho massimo rispetto per i giocatori tesserarti con le altre squadre. Altri discorsi si fanno al chiuso".