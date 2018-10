Luca Marrone, centrocampista del Verona, parla alla vigilia della sfida contro il Venezia. Queste le parole riportate da HellasLive.it: "Abbiamo lavorato bene in queste settimane, come stiamo facendo da inizio stagione. A Venezia sappiamo che ci attende una partita complicata perché hanno appena cambiato l’allenatore, cercheranno di metterla sull’entusiasmo e sulle motivazioni, ma per noi è una partita troppo importante. Vogliamo ripartire subito. Esaurito il Settore Ospiti al Penzo? I tifosi ci seguono sempre, questo deve essere uno stimolo in più per noi, ci danno sempre una grossa mano e vogliamo conquistare dei punti importanti anche per loro".