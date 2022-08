Sandro Mazzola, team manager dell'Hellas Verona, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Napoli: "Come primo pensiero, condoglianze alla famiglia di Garella per il dolore subito. E' stato un idolo per le generazioni di quel tempo, era un portiere dalle parate atipiche ma molto efficaci. E' stato un grande portiere, importante non solo per i veronesi".