In campo, al Bentegodi, Verona e Milan. Arbitra Manganiello da Pinzolo, ​coadiuvato da De Meo e Valeriano. Quarto uomo Di Martino, con Orsato al Var, assistito da Mondin. Come sempre, calciomercato.com vi offre gli episodi da moviola più salienti.



93' ESPULSO CALABRIA - Calabria ferma al limite Pessina, pronto ad affrontare Donnarumma. Rosso al terzino del Milan.



82' GOL ANNULLATO A PIATEK - Tiro di Calhanoglu, Silvestri respinge, scivolata di Piatek, ma il portiere del Verona ha già il pallone in mano, in pieno possesso: gol annullato.



74' GIALLO AMRABAT - Rebic punta il centrocampista del Verona, che in scivolata travolge il croato.



65' RIGORE PER IL MILAN - Calcia Calhanoglu, braccio largo di Gunter: per Manganiello è rigore. Anche giallo per l'ex Genoa.



39' AMMONITO VELOSO - Giallo a Miguel Veloso, che disinteressandosi del pallone ferma Paquetà, pronto a lanciarsi in contropiede, a centrocampo.



35' GIALLO PAQUETA' - Sbagliato il controllo col mancino, il brasiliano del Milan frana su un avversario, in ritardo: giallo.



24' GIALLO PIATEK - Il polacco del Milan si libera, sbracciando, di Faraoni: giallo per il 9 rossonero.



21' ESPULSO STEPINSKI - Gamba alta del centravanti del Verona, che coi tacchetti colpisce al volto Musacchio. Giallo per Manganiello che, però, richiamato al Var cambia idea: rosso diretto.