Verona-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Maignan, fuori Giroud

Il Milan si presenta a Verona per la gara di oggi alle 15 con Hellas dopo due vittorie consecutive in campionato: i rossoneri sono in cerca del tris e considerando anche l'adanta e il ritorno della partita con lo Slavia Praga negli ottavi di Europa League ha messo in fila quattro successi nelle ultime quattro partite. E' un buon momento per la squadra di Pioli, che affronterà un Verona reduce da due vittorie di fila grazie alle quali si è allontanato dalla zona retrocessione.



VERONA-MILAN, LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI - Nel Milan c'è regolarmente Maignan tra i pali come anticipato ieri, davanti spazio per Okafor e fuori sia Olivier Giroud che Luka Jovic; dietro lo svizzero agiranno Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Baroni ha scelto Noslin unica punta nel Verona, tra i gialloblù occhi puntati su Folorunsho appena convocato per la prima volta in Nazionale da Spalletti. Sulla fascia sinistra c'è spazio per Lazovic.



VERONA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI



Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All.: Baroni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All.: Pioli.