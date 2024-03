Verona-Milan, le pagelle di CM: Pulisic trasforma tutto in oro, finalmente Chukwueze. Noslin non basta

A. Righelli e D. Longo

Verona-Milan 1-3



Verona



Montipò 6,5: si deve impegnare su più fronti per arginare le battute degli avversari. Fa i miracoli su Pulisic, anche se non può niente sul resto delle conclusioni.



Centonze 6: partita sufficiente, anche se rischia in qualche occasione più del dovuto.



Coppola 6,5: deve metterci più di una pezza sulle ripartenze veloci degli avversari. Buon senso della posizione.



Dawidowicz 5: uno svarione difensivo dettato dalla troppa sicurezza, apre il raddoppio avversario. Peccato perché prima di questo episodio non aveva fatto brutta figura.

(dal 12' s.t. Magnani 6)



Cabal 5: a parte alcune brevi folate, non si rende quasi mai utile alla causa. Poche giocate e spesso poco precise.

(dal 32' s.t. Vinagre 6: entra bene in partita, mettendosi a servizio della squadra.)



Duda 5,5: fa fatica a trovare spazi tra le maglie avversarie. Qualche giocata utile in fase di ripartenza veloce, ma poco altro.



Serdar 5,5: non particolarmente brillante. In fase offensiva gli manca sempre l'ultima lettura per i compagni.

(dal 1' s.t. D. Silva 6,5: decisamente più propositivo del compagno. Certo, alcune volte osa troppo, ma offre almeno più spunti in attacco.)



Suslov 6: partita a singhiozzo ma comunque positiva. Buoni i tiri da fuori anche se non efficaci.



Folorunsho 5: passo nettamente indietro rispetto alle scorse uscite. Fatica molto a superare la metà campo e viene spesso anticipato dagli avversari.

(dal 12' s.t. Swiderski 6: si inserisce bene negli schemi dei compagni.)



Lazovic 5: del tutto stoppato dalla difesa avversaria. Ad eccezione di qualche sporadico episodio, troppo poco per impensierire gli avversari.

(dal 12' s.t. Mitrovic 6: cerca di dire la sua, soprattutto giocando di sponda e aprendo gli spazi.)



Noslin 7: sicuramente il migliore in campo, non solo per il super gol che avrebbe potuto riaprire la gara, ma anche e soprattutto per il carattere e la voglia che ci ha messo.



All. Baroni 6





Milan



Maignan 6,5: non può fare nulla sul bolide di Noslin ma è provvidenziale sia nell’uscita coraggiosa su Sardar al 20’ che su Swiderski nei minuti finali.



Calabria 6,5: sovrapposizioni costanti e con i tempi giusti, si applica tanto in fase difensiva.



Kalulu 6,5: primo tempo di ottima fattura per il difensore francese: attento in marcatura, lucido in fase di costruzione. Deve alzare bandiera bianca per una piccola distorsione la ginocchio sinistro. (dal 1’ st Gabbia 6: si fa valere sopratutto nel gioco aereo)



Tomori 6: mezzo voto in meno per l’ammonizione ricevuta ed evitabile. Tiene botta su Noslin con grande temperamento. (dal 38’ st Kjaer)



Hernández 7: sblocca una partita complicata con un’azione personale di tecnica, voglia e anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. Brillante dal punto di vista fisico e mentale.



Bennacer 6: sufficienza stiracchiata per l’algerino che si sbatte per due ma è ancora lontano dalla sua migliore versione.



Reijnders 6,5: sempre in movimento, l’olandese gioca davvero a tutto campo. Bene in fase di palleggio e intenso quando deve guidare il pressing sul portatore di palla avversario.



Pulisic 7: nella prima frazione scuote il Milan con una giocata da campione ma la sua conclusione centra in pieno la traversa. Trova il quarto gol consecutivo e sono 9 centri in campionato. È in un periodo dove ogni pallone lo trasforma in oro. (Dal 20’ st Giroud 6,5: grande lavoro al servizio della squadra)



Loftus-Cheek 6: si accende solo a sprazzi. Quando ci riesce fa sempre male agli avversari. (Dal 20’ st Musah 6: qualche errore di troppo in uscita ma anche ottimo filtro davanti alla difesa)



Leão 6: pesa l’errore al 25’ del secondo tempo quando conclude a lato dopo aver saltato mezza difesa del Verona. Per larghi tratti della partita è imprendibile.



Okafor 6,5: crea l’azione de secondo gol, percentuale molto alta di passaggi riusciti. Lotta per la squadra. Positivo. (dal 28’ st Chukwueze 7: lo aveva atteso a lungo questo suo primo gol in A e alla fine lo fa bellissimo. Entra in campo con quella verve che gli era spesso mancata nel corso della stagione. Ha talento e si farà)



All.Pioli 7: ha poco tempo per preparare questa partita ma lo fa egregiamente. Bravo nel dare spazio a Chukwueze nel finale.