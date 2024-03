Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

è l’unica gara della domenica che si giocherà alle ore 15:00. Entrambe le formazioni vivono un ottimo momento in campionato, con sei punti raccolti a testa nelle ultime due uscite. Pioli vuole incrementare il vantaggio dei rossoneri sulla Roma quinta in classifica, mentre Baroni cerca di dare continuità a una squadra che sta lottando per una salvezza che sembrava impossibile, dopo la smobilitazione dei big della rosa nello scorso mercato di gennaio.Maignan dovrebbe stringere i denti dopo l’infortunio al ginocchio patito nell’ultima gara contro lo Slavia Praga: il portiere francese sarà in campo regolarmente dal 1’. Jovic scalpita e potrebbe spuntarla nel ballottaggio con Giroud. Verona che risponde con la formazione tipo, con Noslin che ha tutta l’intenzione di infiammare il Bentegodi.• Partita: Verona-Milan• Data: domenica 17 marzo 2024• Orario: 15:00• Canale TV: DAZN, Zona DAZN• Streaming: DAZNMontipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli