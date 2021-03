Sarà un Milan in emergenza totale quello che si presenterà alle 15 al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona per affrontare una partita molto importante per consolidare la propria posizione in zona Champions League e restare aggrappato alle residue speranza di giocarsi la vittoria del campionato. Dopo i ko di ieri di Rebic, Theo Hernandez e Tonali (questi ultimi dovrebbero comunque sedersi in panchina), Pioli vara una formazione pressoché obbligata, col peso dell'attacco che ricade interamente sulle spalle di Leao.



I gialloblù di Juric, che già all'andata costrinsero i rossoneri ad un affannoso 2-2 in rimonta e che nel corso di questo torneo hanno già fermato Juve e Napoli, si presentano invece con la coppia terribile Zaccagni-Barak, entrambi osservati dal Milan, alle spalle di Lasagna, rilanciato dal primo gol con la maglia del Verona nell'ultimo turno.





Ore 15



VERONA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI





VERONA: Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.



MILAN: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessie; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.



Arbitro: Orsato



IN TV: Sky Sport 202, 252