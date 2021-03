Una sola vittoria nelle ultime 4 gare, un distacco di 6 punti in classifica da colmare con l'Inter per continuare a sognare lo scudetto e difendersi dall'assalto della Juventus tornata a -1 e con una gara ancora da recuperare. Ilsarà impegnato questo pomeriggio a, contro un Hellas in salute che non perde da 4 partite consecutive, conche sarà chiamato a mettere in campo un 11 in piena emergenza. Sono tante le assenze per problemi fisici con il solo Leao in attacco disponibile e al 100%., invece, potrà schierare la formazione tipo che potrebbe portare i veronesi, in caso di vittoria, a -1 dalla Lazio 7 e all'ultimo posto valido per un piazzamento europeo.: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.: G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.​