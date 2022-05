Hellas Verona e Milan si affrontano nel posticipo della 36ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Daniele Doveri della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





H. VERONA – MILAN h. 20.45



DOVERI

CARBONE – BRESMES

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI



PRIMO TEMPO



45+1' - Scintille in campo: giallo a Faraoni per un intervento in ritardo su Theo Hernandez (il difensore del Verona era diffidato e salterà il prossimo turno con il Torino) e a Leao per il duro confronto con l'esterno dell'Hellas.



39' - Regolare il gol di Faraoni: check del VAR per un possibile tocco con il braccio di Barak, ma il centrocampista del Verona colpisce il pallone con la spalla.



17' - Annullato il vantaggio del Milan: Tonali sblocca l'incontro ma partiva da posizione di fuorigioco, a ravvisarla il VAR che cancella il gol rossonero.