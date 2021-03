Antonin Barak è il capocannoniere dell'Hellas Verona. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a fine stagione riscatterà il 26enne centrocampista ceco a titolo definitivo dall'Udinese per 6 milioni di euro. Intanto ha tanti occhi addosso: nessuna offerta, per ora, ma la temperatura è in salita e il suo nome fa capolino anche a casa Milan.