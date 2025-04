Verona: Montipò fa i miracoli e Sarr ci mette tutta la sua grinta. Valentini quello meno in forma

Getty Images

Montipò 7: pare un rigore in modo magistrale e tiene a galla i suoi su altre chiusure.Ghilardi 6,5: partita giocata meglio in fase di progressione. Quando deve ripiegare qualche spazio lo concede.Coppola 6,5: riesce a chiudere bene gli spazi, anche se nella ripresa soffre di più la velocità della manovra avversaria.Valentini 5: una partita non facile per lui. Si fa scappare Elmas in più occasioni e risulta poco reattivo nella lettura delle giocate avversarie.Tchatchoua 6: alterna buone giocate ad errori tecnici soprattutto nella metà campo avversaria. Qualche pallone poteva sicuramente gestirlo meglio.

Duda 6,5: si prende molti colpi, ma la sua tecnica in quella zona del campo è sempre indispensabile.(dal 43' s.t. Lazovic: s.v.)Dawidowicz 6: cala nel finale, complice la stanchezza dopo una gara comunque sufficiente.Bernede 7: sembra entrato molto bene negli schemi di gioco di Zanetti. Sguscia tra le linee avversarie e offre spesso una giocata importante.(dal 34' s.t. Kastanos: s.v.)Bradaric 5,5: cerca spesso la giocata più complicata, perdendo il pallone sul più bello.Mosquera 6: ci mette la voglia e il fisico per tenere alta la squadra. Buone anche le ripartenze veloci, ma gli manca sempre quella cattiveria sotto porta necessaria per far male all'avversario.

(dal 26' s.t. Livramento 6: buon apporto alla gara in un momento concitato.)Sarr 7: il suo gol di rapina è sintomo di un gran carattere e voglia di farsi vedere.(dal 35' s.t. Ajayi: s.v.)Allenatore: Zanetti 6,5: Verona che esce con un buon punto dopo una partita sicuramente di carattere. Ha rischiato, ma è rimasto compatto nei propri reparti. Anche i cambina dalla panchina sono serviti a non far perdere ritmo alla gara.