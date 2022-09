Il portiere dell'Hellas Verona Lorenzo Montipò ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Arena, facendo un punto della stagione gialloblù fin qui: "Lavoro per onorare questa maglia. Gli applausi della Curva Sud mi inorgogliscono. Non è sufficiente essere tra i migliori in campo. Bisogna trovare il nostro equilibrio e far punti. La parata più bella? Credo a Roma con la Lazio. Il tiro di Basic era potente e poi ero anche coperto. Sono stato sollecitato molto ma ci sta. Nessuno però si sta tirando indietro, sono sicuro che risaliremo la china verso posizioni di classifica più tranquille e conformi alle potenzialità della nostra rosa. Ci stiamo preparando bene, durante la sosta il mister ha ribadito che il nostro atteggiamento è quello giusto. C’è voglia di rivalsa e lo spirito giusto. La squadra è concentrata sull’obiettivo salvezza".