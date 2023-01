Il portiere del Verona Lorenzo Montipò ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'Udinese:



"Sicuramente soddisfatti perché è un grande punto e ci serviva a dare continuità alla vittoria col Lecce. Torniamo a casa contenti e lunedì abbiamo un’altra grande sfida. Si può anche essere felici oggi, da domani si resetta e si inizia a lavorare per la Lazio".



VERONA POST MERCATO - "Non lo so. Non è mio compito saperlo ma della società. Non so se arriveranno altri giocatori, nel caso saremo pronti ad accoglierli".



SVOLTA 2023 - "La scelta del mister credo sia stata fondamentale. Ci ha dato una mentalità diversa. In questi due mesi abbiamo, lavorato più sull'intensità che sul gioco. La rabbia che mettiamo in campo in questo anno nuovo è grazie a questi due mesi di preparazione".