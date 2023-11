Verona-Monza è il lunch match della domenica dell'11esima giornata di Serie A. Sfida caldissima per i padroni di casa che sono in serie negativa dopo l'ottimo inizio di stagione e hanno 4 ko nelle ultime 5 garea all'attivo. Alti e bassi da inizio stagione per i brianzoli di Palladino che deve ritrovare una vittoria che manca da due giornate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona-Monza, con calcio d'inizio alle 12.30 di domenica 5 novembre a Bentegodi sarà trasmessa in co-esclusiva da Sky e Dazn con l'emittente satellitare che utilizzerà i canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Di conseguenza la gara sarà fruibile su smartphone, tablet e pc attraverso le app SkyGo, Dazn e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Mota.