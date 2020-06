Questa sera allo stadio Bentegodi scenderanno in campo Verona e Napoli per la ventisettesima giornata di Serie A. Da un lato i padroni di casa che vogliono continuare a sognare l'Europa, dall'altro gli uomini di Gattuso che credono nel miracolo quarto posto, ma lo affrontano con la tranquillità di non avere nulla da perdere.



Ovviamente la gara si disputerà a porte chiuse. I tifosi, quindi, potranno seguire il match solo da casa. Verona-Napoli inizierà alle 19:30 e sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN.



Queste le possibili scelte dei due allenatori:



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso