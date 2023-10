Hellas Verona-Napoli (sabato 21 ottobre con inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Scampato il pericolo di essere sostituito da Antonio Conte, Rudi Garcia cerca una vittoria per rinsaldare le propria panchina ma deve fare i conti con le assenze per infortunio di Anguissa, Juan Jesus e Osimhen.



PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric. All. Baroni.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.