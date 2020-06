Laè ripartita e non si ferma più. Una era la principale candidata alla retrocessione, l'altra doveva lottare per lo scudetto: invece, trac'è solo un punto di distacco e questa seraal Bentegodi le squadre disi sfidano in uno degli incontri più interessanti dellain contemporanea con Spal-Cagliari e in attesa di Genoa-Parma e Torino-Udinese, in scena alle 21.45. I padroni di casa, ottavi a un punto di distacco, hanno la grande occasione del sorpasso in zona Europa League a Milan e proprio partenopei, con il sesto posto nel mirino. Impresa non da poco, visto il Napoli attuale, rigenerato da Rino Gattuso, al primo impegno in campionato dopo il lockdown, e capace di sottomettere la Juve nella recente finale di Coppa Italia. Sfida europea in piena regola, dunque: vincendo gli Azzurri potrebbero ancora sperare nel quarto posto, distante dodici punti, altrimenti la Champions sfuggirà quasi definitivamente.- I precedenti sono decisamente a favore del Napoli, che ha vinto gli ultimi sei scontri diretti segnando 15 reti e incassandone soltanto una. Risultato secco anche lo scorso ottobre, nel match di andata, finito 2-0 con doppietta di Milik.