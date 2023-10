Tafferugli e scontri a Verona, all'esterno dello stadio Bentegodi, fra ultras dell'Hellas Verona e del Napoli. Coinvolte circa 60 persone. L'intervento della polizia ha portato al termine degli scontri e al fermo di alcuni ultras.



Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, alcuni sostenitori azzurri avrebbero creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera (auto fermate in transito già dalle 9) con alcuni fumogeni lanciati. Alcuni sono stati portati in Questura per l'identificazione. Allo stesso tempo, una cinquantina di tifosi del Napoli sono venuti a contatto con sostenitori del Verona nei pressi del parcheggio davanti alla Curva Nord. Proprio a ridosso dello stadio, dove la polizia era già schierata.