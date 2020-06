Continua la 27esima giornata di Serie A, in programma oggi quattro sfide. Si parte alle ​19.30 con il Napoli, fresco vincitore della Coppa Italia, impegnato contro l'Hellas Verona, che ha ambizioni d'Europa. Alla stessa ora la Spal, penultima, cerca punti salvezza contro un Cagliari che non può permettersi altri passi falsi. Alle 21.45 Genoa-Parma e Torino-Udinese sono sfide importanti per la zona calda della classifica.





Verona-Napoli, ore 19.30

TV: Dazn



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine All.Juric

NAPOLI (4-3-3):Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne All. Gattuso





Spal-Cagliari, ore 19.30

TV: Sky Sport 202, 252



SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Petagna, Strefezza. All: Di Biagio.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Walukiewicz, Pellegrini; Ionita, Birsa, Rog; Nandez; Joao Pedro, Simeone. All: Zenga.



Genoa-Parma, ore 21.45

TV: Dazn



GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Favilli. All. Nicola

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Karamoh. All. D'Aversa



Torino-Udinese, ore 21.45

TV: Sky Sport 202, 251



TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Berenguer; Edera, Belotti, Zaza. All. Longo

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti