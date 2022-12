Dopo la parentesi ai Mondiali con la Serbia, ora per Ivan Ilic si apre la strada del mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore è un obiettivo di Napoli e Lazio, che sondano il terreno già per gennaio. La richiesta del club scaligero però non lascia spazio a trattative: il centrocampista ex-Manchester City partirà solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Se Napoli e Lazio vorranno prenderlo a gennaio, non ci sarà spazio per un prestito.