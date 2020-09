Il Verona si muove anche per chiudere qualche colpo nel reparto offensivo. Il nome nuovo che, secondo calciohellas, piace molto alla società è quello di Gaston Ramirez della Sampdoria. Il fantasista classe ’90 sarebbe stato richiesto da Ivan Juric in persona che è stato uno dei principali promotori della trattativa. Sull’uruguaiano non ci sono solo gli occhi degli scaligeri ma è forte anche il pressing del Torino.



Il trequartista infatti viene da una stagione molto positiva con 7 gol e 2 assist all’attivo in 26 presenze. I gialloblù sarebbero pronti anche a fare uno sforzo importante per accaparrarselo, soprattutto dal punto di vista dello stipendio, principale ostacolo dell’affare.