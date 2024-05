Verona: Noslin trascina i suoi alla salvezza. Ora è lecito sognare

Un Hellas eroico batte la Fiorentina e si porta a casa tre punti fondamentali per la salvezza. Un partita sofferta, ma non troppo, giocata a viso aperto con una squadra che era venuta alSolo alcuni mesi fa in pochi avrebbero pensato che mister Baroni riuscisse nell'impresa di amalgamare un gruppo rivoluzionato dalle fondamenta, eppure eccoli lì, a cinque punti dalla terzultima in classifica, a tre giornate dalla fine. I giochi chiaramente non sono chiusi e la missione non si può ritenere conclusa, ma con questo spirito i gialloblù possono davvero arrivare all'obbiettivo.

Quello che balza più all'occhio di questa squadra è la sua progressiva crescita avuta in questo mese appena concluso.uno di quei ragazzi semi-sconosciuti arrivati in riva all'Adige a gennaio. Dopo un inizio comprensibilmente titubante, Noslin è migliorato a vista d'occhio e coccolato dallo stesso Baroni è riuscito a diventare un perno fondamentale del nuovo gruppo.prendersi la scena a più riprese. Il suo rendimento parla chiaro: in 14 partite giocate, sono 4 le reti segnate e 2 gli assist decisivi fatti ai compagni.Avversari non del tutto banali. Insomma, il giocatore sta ripagando al meglio la fiducia di Baroni ed è oramai elemento fondamentale per la corsa salvezza nella ultime tre gare di campionato.

La speranza dei tifosi gialloblù è ovviamente quella di arrivare all'ultima contro l'Inter con la pratica già chiusa. L'obbiettivo è alla piena portata di questo gruppo, che già il prossimo weekend potrà avere il primo matchpoint utile, a seconda anche di quanto faranno le altre pretendenti.