Il Verona ha individuato in Kevin Strootman, centrocampista classe 1990, attualmente al Marsiglia, il profilo giusto per rinforzare il reparto. L'ex giocatore della Roma ha un contratto con il club francese fino al 2023, motivo per cui sono disposti a cederlo. Il Verona cercherà ora di trovare l'accordo con il 32enne olandese.