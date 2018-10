Il Torino, nelle prossime settimane, si incontrerà con la Spal per discutere del futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere in prestito dai granata non trova spazio, chiuso da Gomis, e per questo motivo, come scrive Tuttosport, è pronto a riportarlo alla base per girarlo nuovamente in prestito, anche in Serie B: il Verona è interessato.