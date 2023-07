L'Hellas Verona è interessato a Juan Manuel Cruz. L'attaccante argentino (classe 1999, figlio dell'ex interista Julio) è sotto contratto fino al prossimo 31 dicembre col Banfield.



Lo stesso club veneto è sempre sulle tracce del centravanti Federico Bonazzoli della Salernitana, che può ottenere in cambio il centrocampista slovacco Ondrej Duda.



In uscita da Verona c'è Adrien Tameze: il centrocampista franco-camerunese (classe 1994 ex Atalanta) ha ricevuto un'offerta dall'Al-Shabab in Arabia Saudita.