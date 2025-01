Getty Images

ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita tra il suoe ilcapolista, in cui i partenopei si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie all'autogol di Montipò (su conclusione di Di Lorenzo) e alla rete di Anguissa. Il tecnico degli scaligeri però si è detto soddisfatto - per certi aspetti - della prestazione ma soprattutto dell'atteggiamento messo in campo dai suoi giocatori.- "E' una squadra forte, c'è un motivo se è in testa, oggi lo ha fatto vedere. Oggi abbiamo allenato il sacrificio e" ha spiegato l'allenatore dei gialloblù, riconoscendo i meriti della formazione guidata da Antonio Conte.

- "Nel primo tempo abbiamo trovato gli spazi, con due situazioni importanti non sfruttate.Nel secondo tempo siamo stati più imprecisi, per poi alzare il livello nel finale. In tanti momenti il Napoli ci ha messo alle corde facendoci spendere delle energie e per questo poi non siamo riusciti a ripartire come volevamo" ha concluso Paolo Zanetti.