Verona, parla l'agente di Terracciano: 'Prenderlo è come comprare quattro giocatori'

Andrea D'Amico, agente di Filippo Terracciano è intervenuto ai microfoni di radio Serie A dove ha parlato del suo assistito, seguito con interesse da Fiorentina e Milan: "Con Filippo non prendi un solo calciatore, ma ne prendi tre o quattro visto che lui gioca basso a sinistra, basso a destra e contro la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Spesso gioca pure a centrocampo e, in Nazionale, anche come esterno d'attacco"