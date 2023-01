Il Verona vince sulla Cremonese nel segno di Darko Lazovic. Il serbo, autore della doppietta che fissa il risultato sul 2 a 0, ha parlato nei minuti successivi al match ai microfoni di Dazn: "Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo parlato. Già a Torino si è notato un cambiamento. Oggi è arrivata una vittoria che ci serviva molto, abbiamo dimostrato di potercela giocare con qualsiasi squadra." L'esterno del Verona ha poi svelato un particolare curioso: "L'ultima volta ho segnato lo stesso giorno e sono felice perché è il compleanno di mio figlio a cui dedico i gol". Interrogato poi sull'obiettivo salvezza, il giocatore ha precisato: "Ci crediamo tanto e questi sono bei passi in avanti. Ovviamente c'è ancora tanta strada da fare". Infine, non è mancato il riferimento al mercato: "Per quanto riguarda il mio futuro? Ora sono un giocatore del Verona, i giornali possono scrivere quello che vogliono ma io sono concentrato nel portare la squadra alla salvezza".