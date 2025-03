Verona e Parma si limitano ad un brutto 0-0. Un punto per allontanarsi dalla zona retrocessione

non si fanno male e al Bentegodi lo scontro salvezza finisce confrutto di pochissime occasioni da gol, ritmi molto bassi e portieri raramente impegnati. Entrambe le squadre muovono un piccolo passo avanti su Empoli, Venezia e Monza, con il terzultimo posto che dista oggi 3 punti per gli emiliani di Chivu e 7 punti per i veronesi di Zanetti.Verona-Parma 0-0Marcatori: -VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz (70' Serdar), Duda, Bradaric (83' Oyegoke); Bernede (59' Kastanos), Sarr (83' Livramento); Mosquera (59' Tengstedt).

A disposizione: Berardi, Perilli, Frese, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Patrick, Ajayi, Cisse.Allenatore: ZanettiPARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé (89' Estevez), Sohm (92' Djuric); Man (89' Camara), Bonny (69' Pellegrino), Almqvist (69' Ondreijka).A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Lovik, Hainaut, Leoni, Haj Mohamed.Allenatore: ChivuArbitro: SacchiAmmoniti: Dawidowicz (V), Bradaric (V), Del Prato (P)Gran cross dalla destra di Serdar con Livramento che, solo a centro area, manda alto di testa.

Grande occasione per il Parma con Montipò che para di piede sul tirocross di Camara. Poi Coppola si immola e nega il gol ad Ondrejka.Parata facile di Montipò sul destro dalla distanza di Ondrejka.Man entra in area di rigore, ma contrastato da Ghilardi si lascia cadere non riuscendo a concludere.Bonny a un passo dal vantaggio. Taglio centrale della punta che si butta sul cross di Man e solo l'intervento di Ghilardi mette in corner.Ancora Mosquera pericoloso. Filtrante di Duda per la punta che si inserisce in area e calcia a botta sicura ma trova la deviazione di Vogliacco.

Almqvist ci prova dal limite dopo uno scambio con Bonny. Destro a incrociare e palla che sfiora il palo.Palo di Mosquera. L'attaccante svetta di testa sul secondo palo dopo la deviazione di Almqvist sul primo palo e centra direttamente il palo alla sinistra di Suzuki.