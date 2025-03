Verona-Parma LIVE, le formazioni ufficiali: Mosquera sfida Man e Bonny

Getty Images

è sfida valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A con calcio d'inizio alle 18.30 allo stadio Bentegodi. Un autentico scontro salvezza fra le due squadre che sono separate da sole quattro lunghezze in classifica. I padroni di casa allenati da Paolo Zanetti arrivano alla gara con il morale a mille, dopo i tre punti conquistati sul campo dell’Udinese. Gli ospiti di Cristian Chivu, invece, è reduce da due pareggi consecutivi.(3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede, Sarr; Mosquera. All.: Zanetti

(4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All.: Chivu.Partita: Verona-ParmaData: lunedì 31 marzo 2025Orario: 18:00

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)Streaming: DAZN, Now, SkyGO