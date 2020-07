Matteo Paro, vice di Juric, oggi in panchina per il Verona, commenta così la vittoria sul Parma: "I ragazzi sono stati bravissimi. In questo tipo di campionato diventano fondamentali tutti i giocatori della rosa: com'è stato bravo chi ha giocato prima lo è stato chi è entrato. Credo sia stata la vittoria di un gruppo che ha lavorato duramente, con grande spirito e creando qualcosa di bello. Adesso dobbiamo solo continuare, per provare a fare il meglio possibile".



SULL'EUROPA - "Penso che questo gruppo abbia voglia di lavorare e di divertirsi. Sapevamo che stasera sarebbe stata difficile, affrontavamo una squadra preparata. Adesso dobbiamo fare più punti possibili".



SULLA RIPRESA - "È un campionato diverso. Giocando ogni tre giorni è difficile affrontare le partite allo stesso modo. Abbiamo lavorato tanto durante la pausa, e vogliamo continuare a far bene. Non credo che le altre squadre siano quelle di prima, cercheremo di lavorare per essere un Verona migliore".



SU ZACCAGNI - "​Sta migliorando tanto nella finalizzazione in allenamento. Sappiamo che non è semplice, gli chiediamo un lavoro tattico importante. Se diventa decisivo anche negli ultimi metri è davvero un giocatore importante".