Il Verona è alla ricerca di un attaccante e, secondo l'Arena, per i gialloblù è aperta la pista che porta a Mario Balotelli, svincolato dopo l'ultima esperienza in Francia al Marsiglia. L'attaccante sta trattando con il Flamengo e piace anche alla Fiorentina, ma il Verona vuole fare un tentativo per riportarlo in Italia.