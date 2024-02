Verona, perché è saltato André Silva

L'attaccante brasiliano André Silva, classe 1997, non è riuscito a completare il suo trasferimento al Verona nell'ultimo giorno di mercato. Era tutto fatto con il Vitoria Guimaraes, club che milita in prima divisione portoghese, l'attacco gialloblù era pronto a comporsi della coppia Swiderski, Silva, ma niente da fare.



NIENTE PASSAPORTO - Tutto a dama anche per la firma del contratto, giocatore a Verona e in attesa del passaporto portoghese per essere registrato come comunitario, passaporto che però non è arrivato in tempo. Silva è quindi costretto a tornare in Portogallo, affare sfumato con il Verona che nel frattempo ha chiuso all'ultimo Centonze, terzino del Nantes.