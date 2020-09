Il Verona del tecnico Ivan Juric continua la ricerca per trovare un attaccante da affiancare a Andrea Favilli, neo arrivato dal Genoa e già in gol contro l’Udinese. Il nome nuovo , come riporta tuttob, è quello della punta classe ’92 Ernesto Torregrossa del Brescia. Il giocatore è reduce da una stagione tutto sommato positiva a livello personale, chiusa, nonostante la retrocessione e un grave infortunio, a 7 gol in 25 presenze.



L’italo venezuelano vorrebbe mantenere la categoria e continuare sulla via delle buone prestazioni della scorsa annata e Verona potrebbe essere la piazza giusta per farlo. Unico ostacolo della trattativa la valutazione alta che il Brescia fa del suo bomber, tra gli 8 e i 10 milioni, ancora troppi per le casse scaligere.