Il nuovo acquisto del Verona, Roberto Piccoli, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato anche delle possibilità di essere convocato in nazionale: "Sono in Under 21 da un bel po'. Cercherò di far bene a Verona, se il c.t. mi chiamerà sarò a disposizione. Ma la mia priorità è far bene qui". L'ex giocatore dell'Atalanta poi risposto alle domande sulla sua condizione fisica: "Adesso sto bene, stiamo riprendendo la forma gradualmente. Mi piace giocare davanti, non mi cambia nulla se da solo o con qualcuno a fianco".