Il Verona sta cercando di puntellare il suo reparto arretrato con qualche innesto in queste ultime due settimane di mercato. Il nome nuovo, secondo estense.com, è quello del difensore classe ’87 Nenad Tomovic della Spal. Il giocatore è reduce da una stagione non proprio felicissima chiusa con 25 presenze e la retrocessione in Serie B.



Il serbo sarebbe felice di riabbracciare la massima serie e di farlo in una piazza ambiziosa come Verona serve però l’offerta giusta per strapparlo ai bianco azzurri.