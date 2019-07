Verona in campo questa mattina per la seduta di allenamento. Gli uomini di Ivan Juric, al terzo giorno del ritiro di #Feldkirchen2019, hanno svolto il riscaldamento per concentrarsi successivamente su delle esercitazioni tattiche. La squadra partirà dopo pranzo alla volta dell'Hofmaninger Stadion di Bad Wimsbach, sede del test contro l'Hoffenheim alle ore 17.



Non prenderanno parte all’amichevole, a causa di sovraccarichi muscolari, Samuel Di Carmine, Koray Gunter, Alessandro Crescenzi e Salvatore Bocchetti.