Antonino Ragusa, nuovo attaccante del Verona, parla in conferenza stampa: "La mia scelta? Il Verona mi ha subito fatto capire quanto puntasse su di me, sia da parte del presidente, che del DS che del mister. Così ho scelto l'Hellas, è una grande occasione per me. Sono qui per dare una mano a raggiungere gli obiettivi del Verona, sarà importante lavorare sul campo per formare un gruppo solido per dare tante soddisfazioni ai tifosi dopo le delusioni della scorsa annata. Grosso? Il mister è molto preparato, è un grande comunicatore e ci tiene a spiegare ogni cosa nei dettagli, dalla più semplice e alla più complessa. Catania? Abbiamo trovato un'ottima squadra, costruita per fare la B, noi abbiamo bisogno di tempo per diventare una squadra e amalgamare i tanti nuovi arrivi. Stiamo lavorando ogni giorno sul campo per riuscirci. Nessuno ci regalerà niente, ci saranno tante gare difficili, dovremo essere bravi e costanti per raggiungere il nostro obiettivo. Campionato? Siamo già concentrati sulla prima giornata contro il Padova, non c'è una sola favorita ma tante squadre forti al via, oltre alle sorprese che ogni anno emergono durante la stagione. Verona? Mi sto innamorando della città giorno dopo giorno, sto cercando casa in centro ed è tutta da scoprire per me. La piazza la conosco già invece, so della passione che si respira qui".