Verona regina del mercato in uscita: quanto ha guadagnato dalle cessioni a gennaio

Porte girevoli in casa Verona. La squadra del presidente Setti è attivissima sul mercato di gennaio soprattutto in uscita per rimettere a posto i conti, Il club gialloblù, infatti, nel 2023 aveva registrato a bilancio una perdita netta di 11,7 milioni e aveva necessità di saldare i debiti complessivi di circa 148 milioni (come riportava Calcio e Finanza).



PARTENZE - Ecco perché dal Bentegodi sono partiti otto giocatori in questa finestra di trattative. Da Isak Hien, passato all'Atalanta per 8,5 milioni, a Siren Diao, giovane attaccante spagnolo della Primavera che ha fatto lo stesso percorso. Poi è toccato a Filippo Terracciano, arrivato al Milan per 4,5 milioni, a Martin Hongla, al Granada per circa 2,7 milioni, e a Josh Doig, al Sassuolo per 6 milioni. Ufficiale anche la cessione di Cyril Ngonge, la più remunerativa che è fruttata 20 milioni. Ha salutato Verona in prestito anche Marco Davide Faraoni per la Fiorentina, che ha un diritto di riscatto a circa 4/5 milioni sul giocatore, e Yayah Kallon per sei mesi al Bari fino al 30 giugno.



TOTALE - Tirando le somme, il Verona ha già incassato 41,7 milioni a gennaio 2024. Si tratta del secondo incasso nella storia della Serie A a gennaio: solo la Fiorentina guadagnò di più con gli 86 milioni arrivati nelle casse grazie al passaggio di Vlahovic alla Juventus.